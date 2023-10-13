MSB: Gazze için hazÄ±rlanan yardÄ±mlar MÄ±sÄ±r'a ulaÅŸtÄ±
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Gazze iÃ§in hazÄ±rlanan insani yardÄ±m malzemelerinin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait 2 adet A400M uÃ§aÄŸÄ± ile MÄ±sÄ±r'a ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
13.10.2023 - 18:11 | | ANKARA, (DHA)
BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uÃ§aÄŸÄ± Gazze iÃ§in hazÄ±rlanan insani yardÄ±m malzemelerini MÄ±sÄ±r'a ulaÅŸtÄ±rdÄ±. El AriÅŸ HavaalanÄ±'na inen uÃ§aklarÄ±mÄ±zdaki yiyecek ve Ã§ocuk bezi gibi insani yardÄ±m malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi. (DHA)
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