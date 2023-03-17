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MSB duyurdu! Teröristler firar ederken yakalandı

MSB, Suriye ve Yunanistan sınır hatlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD/YPG, 4'ü FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

17.03.2023 - 11:59 | | DHA
MSB duyurdu! Teröristler firar ederken yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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