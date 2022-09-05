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MSB duyurdu: Skorsky tipi helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

05.09.2022 - 01:49 |
MSB duyurdu: Skorsky tipi helikopter kaza kırıma uğradı

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.

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