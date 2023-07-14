MSB duyurdu! Silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı, 2 adet el bombası, 45 adet el telsizi, 4 adet dolu şarjör, 2 adet termal silah üstü dürbün, 2 adet fotoğraf makinesi, muhtelif malzeme" denildi.