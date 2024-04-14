MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
14.04.2024 - 12:04 |
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.