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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14.04.2024 - 12:04 |
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

 

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