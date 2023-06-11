MSB duyurdu! Misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Fırat Kalkanı bölgesinde, Cibrin Üs Bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırıya misliyle karşılık verildiğini bildirdi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen tacizde asker ve polis bölgelerinde can kaybı, yaralanma ve hasar yaşanmadı. Saldırının gerçekleştiği alanlar belirlenerek TSK tarafından imha edildi. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirilirken sözde bir karargah imha edildi.

Ayrıca, Mehmetçiğin teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam ettiği öğrenildi.