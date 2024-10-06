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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

06.10.2024 - 16:46 |
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi. 

 

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