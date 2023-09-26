MSB duyurdu: Hudut Kartalları 17 teröristi yakaladı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkeye girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.