GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.01.2025 - 15:07 |
MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Zonguldak'ta kan donduran olay: 3 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdü! Cani annenin ifadesi kan dondurdu

Zonguldak'ta kan donduran olay: 3 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdü! Cani annenin ifadesi kan dondurdu

MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler