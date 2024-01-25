MSB duyurdu: EÄŸitim için kalkan C-160 uçaÄŸÄ±mÄ±z acil iniÅŸ yaptÄ±
MÄ°LLÄ° Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kayseri 12â€™nci Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan eÄŸitim iÃ§in kalkan C-160 uÃ§aÄŸÄ±n teknik arÄ±za nedeniyle acil iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uÃ§akta hafif hasar oluÅŸtuÄŸunu duyurdu.
25.01.2024 - 10:57 | | ANKARA, (DHA)Â
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kayseri 12â€™nci Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan eÄŸitim iÃ§in kalkan bir C-160 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z teknik bir arÄ±za nedeniyle acil iniÅŸ yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. UÃ§aÄŸÄ±mÄ±zda hafif hasar meydana gelmiÅŸtir. PilotlarÄ±mÄ±zÄ±n ve mÃ¼rettebatÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyidir" denildi. (DHA)
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