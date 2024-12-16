GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

16.12.2024 - 12:57 |
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Ormanlık alanda cesedi yanmış halde bulunmuştu! Afgan maden işçisinin ölümünde organ pazarlığı iddiası

Ormanlık alanda cesedi yanmış halde bulunmuştu! Afgan maden işçisinin ölümünde organ pazarlığı iddiası

Esad'ın Moskova ihaneti: Her uçakta 10 milyon dolar kaçırdı

Esad'ın Moskova ihaneti: Her uçakta 10 milyon dolar kaçırdı

Denizli'nin ilk kadın neyzeni! 25 yıldır binlerce öğrenciyi yetiştirdi

Denizli'nin ilk kadın neyzeni! 25 yıldır binlerce öğrenciyi yetiştirdi