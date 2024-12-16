MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
16.12.2024 - 12:57 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi.