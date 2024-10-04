MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
04.10.2024 - 12:46 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.