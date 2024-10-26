MSB duyurdu: 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
26.10.2024 - 12:47 |
MSB'den gelen açıklama şöyle:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.