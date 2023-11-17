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MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

17.11.2023 - 09:35 |
MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

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