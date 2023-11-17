MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
17.11.2023 - 09:35 |
MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!