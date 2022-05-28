MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan kişinin, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarılma anları, MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye, "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" notu düşüldü.