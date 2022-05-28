GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz
HaberlerGündem Haberleri MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz
ABONE OL

MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

Konya'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

28.05.2022 - 01:02 |
MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan kişinin, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarılma anları, MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye, "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" notu düşüldü.

    GÜNCEL HABERLER

    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    Zelenski aylar sonra ilk kez Kiev dışına çıktı! Flaş hamle: Başkanı kovdum

    Zelenski aylar sonra ilk kez Kiev dışına çıktı! Flaş hamle: Başkanı kovdum

    Kartal açıklarında iki gemi çarpıştı

    Kartal açıklarında iki gemi çarpıştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    Sıradaki Haber
    Zelenski aylar sonra ilk kez Kiev dışına çıktı! Flaş hamle: Başkanı kovdum

    Zelenski aylar sonra ilk kez Kiev dışına çıktı! Flaş hamle: Başkanı kovdum

    Sıradaki Haber
    THY'den son dakika maske kararı! Tüm yolcular için geçerli

    THY'den son dakika maske kararı! Tüm yolcular için geçerli

    Sıradaki Haber
    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber