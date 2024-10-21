MSB: Bu hain vatansız öldü, ibretliktir

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından bir mesaj yayımlayarak, hala bu yapıya hizmet ederek vatanına ihanet edenleri bir an önce Türk adaletine teslim olmaya davet etti. FETÖ ve diğer tüm örgütlerle mücadelenin sonuna kadar devam edileceği ifade edilen mesajda, tüm şehitlere bir kez daha rahmet dilendi.

"Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler yüce Türk adaletine teslim olmalıdır"

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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