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MSB açıkladı: Şile'de bulunan top mermileri 2. Dünya Savaşı'ndan kalma

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin bölge için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

03.08.2023 - 13:11 |
MSB açıkladı: Şile'de bulunan top mermileri 2. Dünya Savaşı'ndan kalma

Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.
Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’ndeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, Türkiye’nin Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak eski haliyle devamından yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, girişimin devam etmesine yönelik çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini ifade etti.

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ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin son duruma ilişkin de kaynaklar, Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz” yanıtını verdi.

Fransa’nın Dedeağaç’ı kullanmak üzere Yunanistan ile görüştüğü iddiasına ilişkin kaynaklar, bölgede meydana gelen tüm gelişmelerin savunma ve güvenlik açısından yakından takip edildiğini, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

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Mehmetçiğin Kosova’daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65’inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün temmuzda Kosova’da görevine başladığını hatırlattı.

Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, birliğin görevinin eylül ayı başına kadar devam etmesinin planlandığını belirtti.

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