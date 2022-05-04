MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/H97yg6yDF1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2022