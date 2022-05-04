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MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.05.2022 - 15:16 | | ANKARA, (DHA)-
MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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