MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30.11.2021 - 10:30 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/kDT8SStJ80