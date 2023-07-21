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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.07.2023 - 17:30 |
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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