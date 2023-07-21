MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
21.07.2023 - 17:30 |
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.