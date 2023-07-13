MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırların güvenliği konusunda alınan tedbirlerin de devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 93 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 6'sı FETÖ mensubu olmak üzere 8'i teröristtir. 3 bin 466 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 181'i FETÖ mensubu olmak üzere 279'u teröristtir. 122 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu hafta içerisinde İran sınırında hudut karakolumuz tarafından yapılan tespit üzerine, jandarma ile koordineli olarak yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan şahıslarla birlikte yaklaşık 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

'9 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ'

Aktürk, Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü hatırlatarak, "Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize Terör örgütü tarafından 9'u son bir haftada olmak üzere, 76 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 16'sı son bir haftada olmak üzere 604 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞME OLUMLU'

TSK'nın, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Vilnius Zirvesi esnasında Sayın Bakanı'mız ile Yunanistan Savunma Bakanı arasında yapıcı ve olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulanmış, 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edilmiştir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

'İHRACAT KISITLAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Bakanlık kaynakları; İngiltere ile savunma sanayi alanında yürütülen iş birliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, ABD'den, F-16 modernizasyonu ve tedarikine ilişkin somut adımlar ve olumlu sonuçlar beklendiğini bildirdi. Bakanlık kaynakları, Kanada'nın savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı iddiasıyla ilgili de "Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu, NATO'nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius'taki zirvede alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz" dedi.

ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Sözleşmeli erbaş ve erlerle, uzman çavuşların özlük haklarına yönelik soru üzerine kaynaklar, personelin lehine tüm düzenlemeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerce açılan tünellerin ABD'liler tarafından yıkıldığı iddiasına ilişkin de "Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde sınırımızdan belli bir mesafeye çekilmesi, kazdıkları tüneller dahil tüm tahkimatların imha edilmesi, 2019 yılında imzalanan mutabakatlar gereği muhataplarımızın sorumluluğudur. TSK olarak tespit ettiğimiz tüm tahkimatlara yönelik gerekenleri yapıyoruz, muhataplarımızdan da mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.