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Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti! Ölmeden önceki son paylaşımı yürek burktu

09.05.2025 - 13:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti Ölmeden önceki son paylaşımı yürek burktu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti Ölmeden önceki son paylaşımı yürek burktu

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti Ölmeden önceki son paylaşımı yürek burktu

"ACABA BİZİ MOTOSİKLET Mİ ÖLDÜRECEK

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti Ölmeden önceki son paylaşımı yürek burktu

Genç kadın, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı. Mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti.

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