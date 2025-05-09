Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti! Ölmeden önceki son paylaşımı yürek burktu

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

"ACABA BİZİ MOTOSİKLET Mİ ÖLDÜRECEK

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Genç kadın, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı. Mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti.