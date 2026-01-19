Motokuryelerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi

Şiddetli don ve buzlanma nedeniyle iki tekerlekli araçlara trafik kısıtlaması kararı alındı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının trafik güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle önleyici tedbirler alındığını açıkladı. Valilik tarafından alınan karara göre özellikle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerinin kaza riskini en aza indirmek amacıyla 20 Ocak sabah saat 08.00’e kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirildiği bildirildi.