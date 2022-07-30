MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Güngören bombacısı Nüsret Tebiş öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKKlı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriyede gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKKnın 27 Temmuz 2008de İstanbul Güngörende gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irakın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriyeye geçtiğini belirledi. Suriyede Nüsret Tebişin izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebişi etkisiz hale getirdi.

Nüsret Tebiş, Güngören eyleminin faili olarak İstanbul Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranıyordu. Tebiş'in PKKya 1995de Siirt Baykandan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAPın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irakın kuzeyine kaçtığı ifade edildi.





PROF. DR. ÇAŞIN: BU BÜYÜK BİR BAŞARIDIR

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK canlı yayınında Güngören bombacısı Nüsret Tebiş'in etkisiz hale getirilmesini yorumladı:

Demek ki Türk istihbaratı son derece uyanık. Hakan Fidan'ın Aslanları diyorum ben; hem içerdeki, hem dışardaki teröristleri yeri ve zamanı geldiğinde hepsinin cezasını vereceğiz.

Bu büyük bir başarıdır. Bugün Irak'ta Türkiye'de sivilleri öldürdün diye iftira atılması, elçiliğe saldırılar; Tahran Konferansı sonrasında yaşandı.

Burada önce ses bombası atıyorlar. Bu muhit işçilerin yoğun olduğu yer. 10 dakika sonra da ikinci Bomba patlatılıyor. Vatandaşlar ne oluyor diye çıkınca, ikinci bombayı patlattılar. Daha fazla insan ölsün diye ikinci bombayı patlattılar. Bu çok kalleşçe bir taktik.

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ: ARTIK SONUNA GELDİK

Hayatını kaybeden Aleyna yavrumuz 3 yaşındaydı. Şu an yaşasaydı ömrünün en güzel zamanında olacaktı. Bir diğer katledilen de, hamile bir annemiz ve doğmamış bebeğiydi.

Gözü dönmüş yapının niyetini iyi okumak gerekir. Hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırıydı. Dilin, dinin, yaşın hiçbir önemi yoktu. Kan nasıl dökülürse dökülsün diye hareket eden bir katil örgütü konuşuyoruz.

Türkiye gerçekten 84'ten bugüne çok karanlık sürecten geçtik. Ama Allah'a şükür işin sonuna geldik.