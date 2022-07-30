İstanbul'da PKK’ya operasyon! Oyuncu Roj Medrin Bor gözaltına alındı...

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, gençleri ikna ederek terör örgütüne ve örgütün dağ kadrosuna kazandırmaya çalışan PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olmakla suçlanan 11 kişi gözaltına alındı.

OYUNCU DA VAR

Hürriyet'ten Çetin Aydın haberine göre İstanbul merkezli yapılan operasyonda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner ve oyuncu Roj Medrin Bor’un da olduğu 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlılar sorguya alındı.