MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod Haydar Demirel, MİT’in Suriye/Tel Hamis’te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.



EYLEMLERİN HESABI SORULDU



MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir Bager Türk kod Haydar Demirel’in peşindeydi. 1997-2000 yıllarında Hatay/Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel 2010 yılında Hakkari/Şemdinli’de iki ayrı eylemde yer almıştı.



Ekibiyle birlikte 08-09/03/2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar DEMİREL, ayrıca Hakkari/Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 05/07/2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.



Haydar DEMİREL, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi. Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar DEMİREL’in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.



BAGER TÜRK KOD HAYDAR DEMİREL KİMDİR?



Haydar DEMİREL 1993 yılında örgüte katılması akabinde 1993-1994 arasında Suriye'de PKK elebaşı Abdullah ÖCALAN'dan eğitim aldı. Akabinde 1997 yılında PKK Zagros alanında bölük sorumlusu olarak faaliyet yürüten H.DEMİREL 1997-2000 arasında PKK Amanos Eyaleti Hatay kırsalında terörist faaliyetlerine devam etti.

2000 yılında Kandil/Dola Koge alanında bölük sorumlusu olarak faaliyet yürüten H.DEMİREL, 2003-2005 arasında Zagros ve Kelareş alanlarında faaliyet gösterdi. 2007 yılında Hakkari/Şemdinli’de faaliyet yürütmeye başladı ve 2007-2011 yıllarında Hakkari/Şemdinli-Irak/Basyan bölgelerinde faaliyet yürütürken Irak tarafında öz savunma çalışmalarında da bulundu.



2013 yılında Zap alanında tabur sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve 2014 yılında düzenlemesi örgüt tarafından Suriye’ye yapıldı. Suriye’de bulunduğu dönemde Barış Pınarı Harekatı’na da örgüt saflarında katılan H.DEMİREL 2016-2020 yıllarında Haseke'de Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Akabinde Ş.Karker Tugayı'nda sorumlu olarak görevlendirildi, ancak kısa bir süre sonra örgütte daha önemli görevler alabilmesi için ideolojik eğitime gönderildi. Son olarak Hol Eyaleti Genel Sorumluluğunu yürüttüğü sırada MİT tarafından etkisiz hale getirildi.