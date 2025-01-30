MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

Suriye Milli Ordusu’nun Tişrin Barajı çevresindeki operasyonları sürerken, savaş uçakları Ayn El-Arap bölgesinde YPG’nin üslendiği noktaları bombaladı. MİT de Suriye ile Irak sınırına yakın noktada bulunan Rumeylan-Malikiye yolu üzerinde düzenlediği nokta operasyon ile YPG’nin sözde yöneticilerinden Sözdar Afrin kod adlı Şiraz Ömer’i etkisiz hale getirdi.

YPG’nin sözde yöneticilerinden olan terörist, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. İstihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen terörist, adım adım takip edilip etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre örgüte 2012 yılında katılan Şiraz Ömer, bir süre Kandil’de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanmasının sözcülüğüni yapan terörist, son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev yapıyordu.

Şara’nın açıklaması önemli’

Mazlum Abdi, geçici yönetimden bazı bakanların yaptıkları açıklamalar konusunda, “Bizim için en önemlisi HTŞ yöneticisi Sayın Ahmed Şara’nın açıklamalarıdır. HTŞ ve Şam yönetimi ile doğrudan görüşmeler var. Aramızda bazılarımızın gidiş gelişleri oluyor. İlişkilerimiz üst düzeydedir. Diyalogların devam etmesi konusunda aramızda çelişki olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.