MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu terörist Tekin Okan etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde dron sorunlusu Tekin Okan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Saha ajanları fiziki takibe başladı

PKK/KCK tarafından Suriye’den ve Irak’tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara’da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.