MİT'ten operasyon: Gri listedeki terörist Kadir Çelik yakalandı

Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye’ye getirilip Emniyet güçlerine teslim edildi.

PKK KAMPLARINDA “SUİKAST EĞİTİMİ” ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist ÇELİK’in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul’da MKP’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı’nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.

Türkiye’deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir ÇELİK, 2016’da Irak’ın kuzeyine geçti. ÇELİK, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarında “Suikast Eğitimi” aldı. 2018’de Suriye alanına geçen ÇELİK, Suriye’nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.