MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü
MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK Özel Güç Cephe sorumlusu Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz’ı Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, 27/10/2010’da Sinop/Gerze-Yenikent’te Jandarma aracına, 06/04/2011’de Sinop/Boyabat’ta Emniyete ait araca silahlı saldırı, 26/06/2012’de Trabzon/Düzköy İlçe J.K.lığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Eyvaz Beyaz, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alıyordu.
MİT'İN HEDEF LİSTESİNDE
Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.
Zerdeşt Karadeniz kod Eyvaz Beyaz’ın Irak/Gara alanına geçtiği tespit edildi. Murat Karayılan’dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye’ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi. Saha ajanları yönlendirilerek Eyvaz Beyaz’ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle Zerdeşt Karadeniz Kod Eyvaz Beyaz, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.