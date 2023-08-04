GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK-YBŞ sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirdi
ABONE OL

MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK-YBŞ sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar genel kurye sorumlusu 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram’ı Irak/Sincar alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

04.08.2023 - 09:50 |
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK-YBŞ sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın YBŞ Sincar genel kurye sorumlusu Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram’ı Irak’ın Sincar bölgesinde etkisiz hale getirdi. MİT’in etkisiz hale getirdiği Yılmaz Bayram, aynı zamanda PKK/KCK’nın Türkiye’de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin kurucuları arasında yer alıyordu.

MİT’TEN NEFES KESEN OPERASYON

MİT, Yılmaz Bayram’ın, Irak’ın Sincar bölgesinde Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram hedef listesine dahil edilmişti.

MİTten nokta operasyon PKK/KCK-YBŞ sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirdi

Vizesi olana indirim dönemi başladı! Özel promosyonlar var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRVizesi olana indirim dönemi başladı! Özel promosyonlar varHaberin Tüm Görselleri

MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram’ı sıkı takibe aldı. MİT, ajanlarından ‘Agit Gever Kod Yılmaz Bayram’ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı’ bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT’in gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yılmaz Bayram, Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

MİTten nokta operasyon PKK/KCK-YBŞ sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirdi

Yılmaz Bayram, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Sıcak havalarda zehire dönüşen gıdalar! 'Ölümlere yol açabilir'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSıcak havalarda zehire dönüşen gıdalar! 'Ölümlere yol açabilir'Haberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 60 günde 219 kişi tutuklandı

    Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 60 günde 219 kişi tutuklandı

    Dev yangına köpük kulesi ile müdahale! Zarar açıklandı

    Dev yangına köpük kulesi ile müdahale! Zarar açıklandı

    Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

    Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor