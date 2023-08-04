MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK-YBŞ sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın YBŞ Sincar genel kurye sorumlusu Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram’ı Irak’ın Sincar bölgesinde etkisiz hale getirdi. MİT’in etkisiz hale getirdiği Yılmaz Bayram, aynı zamanda PKK/KCK’nın Türkiye’de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin kurucuları arasında yer alıyordu.



MİT’TEN NEFES KESEN OPERASYON

MİT, Yılmaz Bayram’ın, Irak’ın Sincar bölgesinde Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram hedef listesine dahil edilmişti.

MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram’ı sıkı takibe aldı. MİT, ajanlarından ‘Agit Gever Kod Yılmaz Bayram’ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı’ bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT’in gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yılmaz Bayram, Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

Yılmaz Bayram, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.