MİT etkisiz hale getirdi! Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti

MİT, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi. 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK’nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç’ı Irak kuzeyinde etkisiz hale getirdi. A.Karasaç’ın, 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği şahsı ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı.

ÖRGÜTÜN KULLANDIĞI HAVA ARAÇLARINI GELİŞTİRMİŞ

MİT, PKK/KCK’nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç’ı Irak kuzeyinde etkisiz hale getirdi. A.Karasaç’ın, 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği şahsı ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı. MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç’ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.

MİT TARAFINDAN UZUN SÜRE TAKİBE ALINDI

MİT Yakın Takibe Aldı Ülkemize yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanısıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Abdulkahar Karasaç’a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışma/operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ALİŞER ÇİYA KOD ABDULKAHAR KARASAÇ KİMDİR?

Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç yapılanmasında faaliyet göstermesi akabinde 2017 yılında İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin’i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alıyordu. Akabinde Irak kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün Özel Güç birimine bağlı Havacılık Birimi bünyesinde Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttü. Abdulkahar Karasaç, yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaydı. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiç bir teröristin, MİT’ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun teröristlerin MİT’in radarına takılacağını, mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.