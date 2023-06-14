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Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Bursa ve Kayseri'de, terör örgütleri PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

14.06.2023 - 09:28 | | Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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