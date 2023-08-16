MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Terörist Celal Birdal etkisiz hale getirildi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı, Irak’ın Gare bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/KCK’nın basın ve arşiv Sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal, MİT’in Irak/Gare’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Türk güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Celal Birdal’ı hassas bir şekilde takip eden MİT, kurduğu ajan ağıyla Celal Birdal’ın PKK/KCK’nın HPG basın ve arşiv sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gare alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.MİT, terörist Celal Birdal’ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT’in saha ajanları, terörist Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.MİT, terörist Birdal’ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Terörist Celal Birdal’ı adım adım izleyen MİT’in saha ajanları, Birdal’ın bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.



