MİT'ten DEAŞ'lı teröristlere operasyon: 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı

DEAŞ’ın Suriye’de TSK personeli başta olmak üzere Türk Kurumları’na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu ortaya çıktı.

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 1’i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

EYLEM GİRİŞİMİ İTİRAFI

DEAŞ’lı hücre üyeleri; Suriye’deki TSK Üs Bölgeleri’ne ve Türk Kurumları’na yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini açıkladılar. TSK’ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın Ağustos ve Eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf ettiler.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar neticesinde; 350 kg. TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP, 14 adet boş EYP düzeneği, 3 adet intihar kemeri, 2 adet intihar yeleği, 600 adet fünye,

7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 adet RPG atar, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet taaruz tipi el bombası, 4 adet AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 adet M-16 (keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş), 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında otomatik tüfek ele geçirildi.