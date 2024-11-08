'MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası... Güvenlik kaynaklarından yalanlama: Doğru değil, görev tanımı dışında

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'in gazeteciler ile buluşmasındaki notlarını şu sözlerle paylaştı:

Esenyurt'ta kayyum ataması sonrası oluşan gerginlik, Cumhurbaşkanı'nın Özgür Özel'e hakaret davası açması, Özel'in 29 Ekim'de tebrik kabulüne katılmaması gibi gelişmeler nedeni ile normalleşme sürüyor mu diye merak ettik. Özgür Özel, 'Elbette devam ediyor' dedi. Normalleşmenin yumuşak muhalefet yapmak olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurguladı. 'Hangi konuda geri adım atmışız, hangi sözü söylememişiz, neyi eksik bırakmışız?' diye sordu. Eksik bıraktığım tek şey hakaret içeren konuşmalar. Erdoğan veya Bahçeli'ye sokak kavgasında söylenecek hakaretleri söyleyip siyasete saygıyı sarsmam ama Erdoğan'a en ağır eleştiriyi söylerim' dedi.

Kitlesel değil ama düzenli tematik miting yapmanın da normalleşme kapsamında olduğunu anlattı. 'Vatandaşın spesifik sorununu dile getirdiğinde AK Partili de MHP'li de gelip kenarda durarak seni dinliyor' ifadesini kullandı. Bahçeliye rağmen MHP'lilere Erdoğan'a rağmen AK Partililere seslenme stratejimiz sürecek' mesajını verdi. Cumhurbaşkanı ile de karşılaştığında elini sıkacağını, bayramlarda aramayı sürdüreceğini vurguladı. 'Ama sanki koalisyon arayışı, birlikte ittifak yapmak, anayasa değişikliği için uzlaşmak gibi algılanmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yapmam. Neden iktidarın bunca yıllık yükünü sırtıma alayım' diye konuştu.

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PARTİDEN ELEŞTİRİLER

Parti içi eleştiriler konusunda da netti. 'Anketler beni haklı çıkarıyor' dedi. Sokakta karşılığı olmayan hiç bir grubun herhangi bir yerde etkisi olmaz ancak partiyi tartıştırır güç kaybettirir.' 1 ay önce tüzük kurultayı toplandığını hatırlattı. 'Seçim maddesini ben PM'de önerdim, 36 ret çıktı. İmza toplayın o zaman dedik. 1 imza gelmedi, şimdi genel başkan güvenoyu talep etsin diyorlar. Kurultayı kendi toplayamayan benden beklemesin' dedi. 'Parti içe döndükçe oyu düşüyor' tespitini dile getirdi ve doğrudan isim vermedi ama sık sık kendisini eleştiren ve güven tazelemeli mesajı veren eski teşkilat başkanı Oğuz Kaan Salıcı'ya da üstü kapalı tepki gösterdi. 'Senin gücün yok, geçmişte ezdiğin örgüt karşına geçmiş kurultay toplayamıyorsun benden istiyorsun. Ne olacak? Partiyi tartıştıracak CHP'ye kaybettirecek, Erdoğan'a oy kazandıracak' ifadesini kullandı.

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DEM PARTİ-CHP İLİŞKİSİ

Kendisine yöneltilen bir başka eleştiri konusu da DEM Parti ile birliktelik görüntüsü verildiği yönündeydi. Özgür Özel buna da karşı çıktı. 'Ben MHP ile AK Parti ile İYİ Parti ile kurduğum ilişki neyse DEM ile de seçmenine hürmetten dolayı aynı ilişkiyi kuruyorum' dedi. 'Ne derler, nasıl izah ederiz siyasetini bırakalı çok oldu. Öz güveni yüksek, doğru, bildiğini yapan bir çizgi izliyoruz' diye konuştu.

KAYYUM TARTIŞMALARI

Özgür Özel ile sohbette bir diğer başlık da kayyum tartışmalarıydı. CHP Genel Başkanı, 'İstanbul'da bir ilçeye daha kayyum atanabilir' iddiaları için, 'Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Mevcut olandan da geri adım atacaklarına inanıyorum. Bahçeli'nin hukuki sürecin beklenmesi yönündeki sözlerini not ettik' dedi.

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MİT'E YAVAŞ TALİMATI İDDİASI

O iddiasını dünkü toplantıda da sürdürdü. Kendisi "İbrahim Kalın'dan yanıt bekliyorum" dedi. Araştırdım bu konuyu, "MİT'e böyle bir talimat verildiği iddiası doğru değil. Görev tanımımızda böyle bir şey yok" diyorlar. ABB özelinde bir çalışmanın gündemde dahi olmadığının altını çiziyorlar. Özgür Özel, FETÖ konusunda MİT'ten brifing istemişti. Edindiğim bilgilere göre MİT CHP'ye böyle bir bilgilendirmeye hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları, 'Uygun bir zaman diliminde dar kapsamlı bir ekibe gidilir, anlatılır, bilgi verilir. FETÖ konusunda bilgi vermekten kaçınmayız' mesajı verdi.