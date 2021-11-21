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MİT ve Katar istihbaratından ortak kurtarma operasyonu

Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar'ın ortak operasyonuyla yurda getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda getirilen vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

21.11.2021 - 13:39 | | DHA-AA
MİT ve Katar istihbaratından ortak kurtarma operasyonu

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

ERDOĞAN, ÇALIŞMALARDA EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşın yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde yurda getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu süreçte, vatandaşlarımızın durumu, Trablus Büyükelçiliğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tarafından etkin bir eş güdüm ve iş birliği içinde sürekli olarak takip edilmiş, vatandaşlarımızın salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarf edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" denildi.

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