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DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütü içerisinde üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B. İstanbul'da yakalandı.

01.03.2023 - 09:17 | | Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; DEAŞ terör örgütü içerisinde 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ile Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten ve örgütte üst düzey görevlerde bulunan Abu Huzeyfe kod adlı M.M.B.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.

DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı

Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis, M.M.B.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı terörist M.M.B., adliyeye sevk edildi. M.M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı

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