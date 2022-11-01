MİT Suriye'de PKK'nın sözde sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
01.11.2022 - 09:49 |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.