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GündemMİT Suriye'de PKK'nın sözde sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
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MİT Suriye'de PKK'nın sözde sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

01.11.2022 - 09:49 |
MİT Suriye'de PKK'nın sözde sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT Suriyede PKKnın sözde sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi

 

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