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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmesinde, Gazze'deki gelişmeler, esir takası ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

03.02.2024 - 20:24 | | ANKARA, (DHA)
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede; esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Filistin halkına insani yardımın ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğunun vurgulandığı da belirtildi. (DHA)

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