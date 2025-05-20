MİT 7 kişilik casus şebekeyi çökertti!

Çin casusları soruşturmasının tüm detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı;

“Bu Çin casusluk operasyonu çok büyük bir operasyon. MİT, Çin’den gelen 7 kişilik casusları takibe alıyor. Mossad’daki teknik neydi, basit tekniklerle bilgiyi ele geçiriyor. Dedektifler, sigorta şirketi çalışanları en fazla bir GPS cihazı takıyordu. Bunlar bir kolluk kuvvetinin yaptığı gibi hayalet baz istasyonlarını Türkiye’ye sokmuşlar. Bu hayalet baz istasyonlarıyla Türkiye’de bulunan kamu görevlilerini, Türkiye’de bulunan Uygur Türklerini teknik takibe almışlar.

5 İLDEKİ SİSTEM

Onların koordinat bilgilerini, iletişim bilgilerini direkt Çin’e aktarmışlar. İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa’da yapmışlar.

Bu öyle bir sistem ki sen terör örgütü liderisindir. Kolluk gücü mahkemeden karar alıp bazlar aracılığı ile kişilerin telefonlarını izlemeye alır. Şu telefonlar en yakın baz sinyaller ile çalışıyor. Bunlar da bu sistemleri kullanmışlar. Bunu peki nasıl sokmuşlar Türkiye’ye? Muazzam bir sistemle getirmişler.

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Hayalet baz diyoruz ya şöyle: Telefonu açtığımız zaman en y akındaki en güçlü veren sinyaldeki baza bağlanıyor. İşte bunlar da bunu sağlamışlar. Biraz önce Türkiye’ye kaçak yoldan soktukları bazlarla takip edecekleri kişiye 50 metre mesafede yaklaştıkları an işte bu telefon onların denetimlerine giriyor. Mesajlar, sinyaller her türlü veri, bilgi alımı, bunların eline geçiyor.

‘MOSSAD VE İRAN CASUSLARINI UNUTUN’

4 isim Çin’den gönderilen casusların özel kuryeleri. Hayalet bazı Türkiye’ye sokuyorsun ya. Gümrükten geçirebilir misin? Geçiremezsin. Birinci kurye baz istasyonunun sadece antenini alıp geliyor. Başka bir uçakla ikinci kurye baz istasyonunun sadece bataryasını getiriyor. 4'üncü kurye baz istasyonunun başka bir parçasını getiriyor. Mossad ve İran casuslarını unutun. Bunlar bir kolluk gücünün nasıl teknik takip yapıyorsa aynısını yapmışlar

CASUSLARDAN BİRİ ‘BEN REKLAM FİLMİ ÇEKECEKTİM’ DİYOR

Operasyonda ilginç bir detay var. Üçü bir arada yakalanıyor. Biz birbirimizi tanımıyoruz diyorlar. MİT bunları adım adım takip etti. MİT ve savcının yaptığı soruşturma kapsamında bunlar tespit ediliyor. Önce kuryeler belirleniyor. Bunlara soruyorlar? ‘Ben reklam filmi çekecektim’ diyor.

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Çin istihbarat ağının kurduğu siber casusluk çetesi bizim MİT, Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan operasyonda bertaraf edildi. Adalet karşısına çıkacaklar."