Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında? İdil Birgen nereli?
Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. Miss Turkey'de 2 numara ile yarışan İdil Bilgen,ülkemizi Miss World'de temsil edecek. Peki, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir?
12.09.2024 - 09:47 |
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu.
Birincilik heyecanını paylaşan Bilgen, "Birinci olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim bilmiyordum. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni heyecanlandırıyor. " ifadelerini kullandı.
İDİL BİLGEN KİMDİR?
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek.