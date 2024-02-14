Mısır ile yeni dönem! Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır’da Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı. Anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır lideri Sisi, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle, 12 yıl, yeniden Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.

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ERZİNCAN'DAKİ ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

12 yıl sonra Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere içişleri ve enerji bakanlarımızı gönderdik. Düzenli olarak bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bulunuyor bölgede.

Mısır ile 1000 yılı aşan ortak tarih ve kültüre sahibiz. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı irade Mısır tarafında da var. Konseyimizi Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret ilişkilerimizde yeni dönüm noktası olacak. Ticaret ve ekonomi iş birliği lokomotifimizi oluşturuyor. 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Görüşmelerde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor. Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.

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Değerli basın mensupları işgal edilmiş Filistin topraklarındaki insanlık dramı gündemimizde ilk sırada yer alıyor. 28 binden fazla kardeşimiz şehit edildi. Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler bombalandı. Netanyahu yönetimi işgal, katliam politikasını tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. İnsani yardımların sevki önceliğimiz. 34 bin ton üzerinde yardım malzemesini sevk ettik. Mısır makamlarının yardım sevki konurundaki desteğini ifade etmek istiyorum. 700'den fazla Filistinli kardeşimizi Mısır üzerinden ülkemize getirdik. Sahra hastanesi inşası için uzmanlarımız çalışıyor. Mısırlı kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez. Mısır'ın bu konudaki dirayetli tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Uluslararası toplum Refah kapısında böyle bir girişime izin vermemelidir. Mısır ile çalışmaya hazırız. Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri değerlendirdik. 3 kardeş ülkenin beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında şunları söyledi:

bu ticari ilişkilerimizi artırmak ve yeni konuları yaratacağız. Strateji ortaklığı iki ülkenin merkezi ağırlıklı, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişmesi açısından önemli görüyoruz. İki ülkenin ekonomik ve sosyal sıkıntıları genel bir durum. İlişkilerden gurur duyuyoruz. Gazze'ye yardımları önemsiyoruz. Bizim yaptığımız yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Özellikle ateşkes için konuştuğumuzda bir Filistin ilanını istiyoruz, 1967 sınırlarına göre ve başkenti Kudüs olan. İki ülkenin Libya konusundaki anlaşmamızı beyan ettik. Libya'daki bütünlükle alakalı.

Bu ilişkileri daha iyi seviyelere getireceğiz. İleride Türkiye ziyareti yapacağım.

Burada olmanızdan gurur duyuyoruz.