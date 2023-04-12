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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'in, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

12.04.2023 - 12:11 | | ANKARA, (DHA)
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi. (DHA)

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