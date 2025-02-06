Mısır Çarşısı'nın yanında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
06.02.2025 - 13:21Güncellenme Tarihi:
Fatih Eminönü'ndek bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fatih Eminönü'ndek bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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