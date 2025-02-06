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GündemMısır Çarşısı'nın yanında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Mısır Çarşısı'nın yanında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

06.02.2025 - 13:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mısır Çarşısı'nın yanında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Fatih Eminönü'ndek bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih Eminönü'ndek bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mısır Çarşısının yanında yangın çıktı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

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