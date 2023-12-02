GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Miras kavgası vahşete dönüştü! Sopalarla dövüp katlettiler...
ABONE OL

Miras kavgası vahşete dönüştü! Sopalarla dövüp katlettiler...

Miras yüzünden başlayan kavga cinayetle sonuçlandı. Denizli'de miras kavgasında Mehmet Deniz'in (43) sopalarla darbedilip öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden Emrah Y. (27) ile eşi Gül Yağmur Y. (31) tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

02.12.2023 - 18:13 | | Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Miras kavgası vahşete dönüştü! Sopalarla dövüp katlettiler...

Korkunç olay, Denizli'de 30 Kasım saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Deniz ile ağabeyi A.D. (64), eşi F.D. (52), kızları Y.D. (25), Gül Yağmur Y. ve damadı Emrah Y. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gül Yağmur Y. ve eşi Emrah Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Miras kavgası vahşete dönüştü! Sopalarla dövüp katlettiler...

Miras kavgası vahşete dönüştü! Sopalarla dövüp katlettiler...

Emekli, memura zam! Maaş hesabı değişti, zam oranı açıklandı, ek zam müjdesi, işte yeni maaş tablosu

Emekli, memura zam! Maaş hesabı değişti, zam oranı açıklandı, ek zam müjdesi, işte yeni maaş tablosu

Seçil Erzan gizli fona parayı nasıl aktardı? Görüntüler ortaya çıktı, Denizbank'tan yeni açıklama

Seçil Erzan gizli fona parayı nasıl aktardı? Görüntüler ortaya çıktı, Denizbank'tan yeni açıklama