Miras kavgası vahşete dönüştü! Sopalarla dövüp katlettiler...

Korkunç olay, Denizli'de 30 Kasım saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Deniz ile ağabeyi A.D. (64), eşi F.D. (52), kızları Y.D. (25), Gül Yağmur Y. ve damadı Emrah Y. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gül Yağmur Y. ve eşi Emrah Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)