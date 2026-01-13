Miraç Kandili özel: Mübin duası nedir, nasıl okunur? Yasin Suresi’ndeki "Mübin" sırrı ve faziletleri (2026)

Haberin Devamı

İslam alemi, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükseldiği o muazzam mucizeyi, Miraç Kandili’ni idrak ediyor. Bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim’in kalbi olan Yasin Suresi içindeki "Mübin" duraklarında yapılan duaların, yani Mübin Duası’nın kapıları sonuna kadar açtığına inanılır. Peki, Mübin Duası nedir, hacet için kaç defa okunur? İşte Arapça yazılışı, meali ve Miraç gecesine özel faziletleri...

MÜBİN DUASI NEDİR, NE İÇİN OKUNUR?

Mübin Duası, tek başına bir sure değil; Yasin Suresi içerisinde geçen 7 adet "Mübin" kelimesinden sonra okunan özel bir münacattır. Miraç gibi sema kapılarının açıldığı gecelerde;

Her türlü hacet ve dileğin kabulü,

Maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi,

Borçlardan kurtulma ve rızık kapılarının açılması,

Görünür görünmez belalardan korunma niyetiyle okunur.

MÜBİN DUASI ARAPÇA YAZILIŞI VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Yasin Suresi okunurken her "Mübin" kelimesine gelindiğinde durulur ve şu dua okunur:

Arapça Yazılışı: سُبْحَانَ الْمُنَفِّسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ سُبْحَانَ مَنْ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ هَمِّي وَاَزِحْ غَمِّي بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Türkçe Okunuşu: "Sübhânel müneffisi an külli medyûn. Sübhânel müferrici an külli mahzûn. Sübhâne men ceale hazâinehü beynel kâfi ven nûn. Sübhâne men izâ erâde şey'en en yekûle lehü kün feyekûn. Allâhümme ferric hemmî ve ezih gammî birahmetike yâ erhamer râhimîn."

MÜBİN DUASI ANLAMI (MEALİ)

"Her türlü borçtan kurtaranı tesbih ederim. Her türlü kederden arındıranı tesbih ederim. Bütün hazinelerini 'Kâf' ve 'Nûn' (Kün/Ol) harfleri arasına koyanı tesbih ederim. Bir şeyi dilediğinde ona 'Ol!' diyen ve o şeyin hemen oluverdiği Zat’ı tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle benim de sıkıntılarımı gider ve kederimi yok eyle."

15 OCAK MİRAÇ GECESİ MÜBİN DUASI NASIL YAPILIR? (UYGULAMA ŞEKLİ)

Miraç Kandili’nde bu duanın tesirini artırmak için şu adımlar izlenir:

Niyet: "Ya Rabbi, Miraç gecesi hürmetine hacetimi kabul eyle" diyerek niyet edilir. Yasin Suresi: Sûre okunmaya başlanır. Duraklar: Sûre içindeki 7 adet "Mübin" kelimesinin her birinden sonra yukarıdaki "Sübhânel müneffisi..." duası okunur. Tamamlama: Sûre bittikten sonra Peygamber Efendimize salavat getirilerek dua mühürlenir.

MÜBİN DUASI KAÇ DEFA OKUNUR?

Miraç gecesi özelinde bir sayı sınırı olmamakla birlikte;

Hacetler için: 1 veya 3 tam Yasin-i Şerif içerisinde Mübin durakları yapılarak okunur.

Büyük dertler için: Bazı alimler bu gece hürmetine 7 defa Yasin okuyup her birinde Mübin dualarını yapmayı tavsiye etmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE MÜBİN DUASI OKUMANIN FAZİLETLERİ

Dileklerin Sürati: Yasin Suresi "Kur'an'ın kalbi"dir; Miraç ise Peygamberimizin en büyük yolculuğudur. Bu ikisi birleştiğinde duaların süratle kabul edileceği müjdelenir.

Rızık Genişliği: Bu gece Mübin duası okuyanların yıl boyunca rızık darlığı çekmeyeceği rivayet edilir.

Gönül Aydınlığı: İçsel sıkıntıları olanlar için miraç ruhuyla birleşen bu zikir, tam bir inşirah (ferahlık) sağlar.

