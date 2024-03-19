Minibüs şoförü yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı

Olay,17 Mart akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydan'da yaşandı. İddialara göre, minibüs şoförü A.Y.T. ile otomobil sürücüsü Y.T. arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, minibüs şoförü A.Y.T’'ye çalışma ruhsat izninin bittiği gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası yazıldı. Minibüsün de çalışma ruhsatını iptal etti. Otomobil sürücüsü Y.T’ye ise trafiği tehlikeye düşürmekten 690 lira para cezası yazıldı.