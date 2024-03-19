GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Minibüs şoförü yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı
ABONE OL

Minibüs şoförü yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı

Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma beyzbol sopalı saldırıya dönüştü. Minibüs şoförünün sopayla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri minibüsün çalışma ruhsatını iptal etti

19.03.2024 - 15:46 | | Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)
Minibüs şoförü yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı

Olay,17 Mart akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydan'da yaşandı. İddialara göre, minibüs şoförü A.Y.T. ile otomobil sürücüsü Y.T. arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, minibüs şoförü A.Y.T’'ye çalışma ruhsat izninin bittiği gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası yazıldı. Minibüsün de çalışma ruhsatını iptal etti. Otomobil sürücüsü Y.T’ye ise trafiği tehlikeye düşürmekten 690 lira para cezası yazıldı.

GÜNCEL HABERLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler'de protesto edildi: Savaş suçlusu, hoş gelmedin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler'de protesto edildi: Savaş suçlusu, hoş gelmedin
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile görüşmeyi reddedersek hafta sonu savaş çıkabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile görüşmeyi reddedersek hafta sonu savaş çıkabilir