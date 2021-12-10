Milyonların gözü asgari ücret kararında! İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar!

Gülşen Coşkun'un aktardığı bilgiler şöyle;

Asgari ücrette bu zamana kadar taraflar resmi olarak rakamı masaya getirmemişlerdi. Dün üçüncü toplantı gerçekleşti. Dünkü karışıklığın sebebi aslında biraz hesaplamalarla ilgili oldu. Son gelinen noktada taraflar ne talep ediyor artık o şekillendi. Sıcak bilgiyle başlayalım istersen. Bu zamana kadar işçi şunu söylüyordu: İnsanca yaşanabilecek bir rakam olmalı diyordu. İşçi artık şunu diyor, 4 bin liranın altındaki rakama imza atmayı düşünmüyoruz. İşvereni masada TİSK temsil ediyor. TİSK, biz çalışanı enflasyona karşı koruyacağız diyor. O rakama bakıldığında biraz daha netleşti durum. Yaklaşık 3 bin 500 liralık rakam telaffuz ediyor, ama burada en az diyor. Enflasyon hesaplaması konusunda işçi ile işverenin ayrıştığı nokta var. İşverenler teşvik ve vergi indirimi talep ediyor. İşçi ben 4 bin liranın altına imza atmam diyor. İşveren ben TÜİK'in enflasyon rakamlarını baz alırım. Başından beri enflasyona karşı çalışanı koruyacağız diyor. 3 bin 500 lirayı en az olarak diyor. Pazartesi ya da salı günü açıklanmasını bekliyoruz.