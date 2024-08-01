Milli sporcu Yusuf DikeÃ§ dÃ¼nyada gÃ¼ndem oldu Ä°konik pozuna yorum yaÄŸdÄ±

Paris 2024 Olimpiyat OyunlarÄ±'nda 10 metre havalÄ± tabanca karÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m kategorisinde gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan Yusuf DikeÃ§-Åževval Ä°layda Tarhan ikilisi, TÃ¼rk spor tarihine adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

Yusuf DikeÃ§ ve Åževval Ä°layda Tarhan ikilisi, Chateauroux AtÄ±cÄ±lÄ±k Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen 10 metre havalÄ± tabanca karÄ±ÅŸÄ±k kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldÄ±ÄŸÄ± SÄ±rbistan ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ã‡ekiÅŸmeli ve heyecanlÄ± geÃ§en karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 16-14 kaybeden Yusuf DikeÃ§ ve Åževval Ä°layda Tarhan, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyada kaldÄ±.

KulaklÄ±ksÄ±z sahneye Ã§Ä±kÄ±p tek eli cebinde atÄ±ÅŸ yaparak gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf DikeÃ§ sosyal medyada dÃ¼nya gÃ¼ndemine oturdu.

EKÄ°PMANSIZ VE ELÄ° CEBÄ°NDE

HavalÄ± Tabanca kategorisinde temsilcimiz Yusuf DikeÃ§â€™in ekipmansÄ±z ve eli cebinde atÄ±ÅŸ yapmasÄ± Ã§ok konuÅŸuldu.



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Yusuf DikeÃ§â€™in SÄ±rp rakibi ise bulanÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in ilave lens, daha fazla hassasiyet iÃ§in ana lens, ortam gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nÃ¼ susturmak iÃ§in kulak koruyucularÄ± takmasÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda gÃ¼ndem ve mizah konusu oldu.

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BAKAN BAK: HERKES AYAÄžINI DENK ALSIN

DikeÃ§'in duruÅŸunun ikonikleÅŸmesinin ardÄ±ndan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak'tan da paylaÅŸÄ±m geldi. Bakan Bak paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "AnlÄ±k Olimpiyat kÃ¶yÃ¼nden bildiriyorum; herkes ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n! Yusuf DikeÃ§'imiz ve efsane pozu!" ifadelerine yer verdi.

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HAYAT FELSEFESÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Ã–te yandan milli sporcumuz Yusuf DikeÃ§'in olimpiyat sayfasÄ±nda yer alan hayat felsefesi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, "BaÅŸarÄ±, elleriniz cebinizdeyken gelmez." yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SOSYAL MEDYADA Ã‡OKÃ‡A YORUM YAPILDI

Yusuf DikeÃ§'in atÄ±ÅŸ esnasÄ±ndaki duruÅŸu ve ekipman kullanmamasÄ±, sosyal medyadaki sporseverlerin yorumlarÄ±na neden oldu.

"TÃ¼rkiye, Olimpiyatlara bir atÄ±cÄ± (Emekli bir TÃ¼rk askeri) gÃ¶nderdi:

- Ã–zel lensleri yoktu

- GÃ¶z kapaÄŸÄ± takmadÄ±

- Kulak koruyucu kullanmadÄ±

- Elleri geliÅŸigÃ¼zel ÅŸekilde cebindeydi

Ve tÃ¼m bunlara raÄŸmen gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyayÄ± kazandÄ±."

"GÃ¼ney Kore, Olimpiyat iÃ§in tam teÃ§hizatlÄ± bir sporcu gÃ¶nderdi. TÃ¼rkiye ise Ã¶zel lensleri, gÃ¶z ve kulak koruyucusu olmayan bir adamÄ± gÃ¶ndererek gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyayÄ± aldÄ±."

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